Trump droht China mit Konsequenzen wegen Coronavirus

Nachrichtenarchiv - 19.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat China schwere Versäumnisse beim Ausbruch des Coronavirus vorgeworfen. Das Virus hätte in dem Land gestoppt werden können, bevor es sich weltweit ausbreitete, sagte Trump bei seiner täglichen Pressekonferenz. China müsse zur Verantwortung gezogen werden, sollte sich herausstellen, dass die Volksrepublik für den Ausbruch wissentlich verantwortlich sei. Trump und seine Berater haben China mehrfach vorgeworfen, beim Ausbruch des Virus in der Metropole Wuhan nicht transparent genug gewesen zu sein. // Zugleich beschuldigt er die Weltgesundheitsorganisation, die Zitat: "Desinformationskampagne" aus China unterstützt und damit wahrscheinlich eine größere Ausbreitung des Coronavirus gefördert zu haben. Die Zahlungen an die WHO haben die USA in dieser Wochen eingefroren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2020 06:00 Uhr