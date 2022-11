Trump deutet vor "Midterms" erneute US-Präsidentschaftskandidatur an

Nachrichtenarchiv - 08.11.2022 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dayton: Der ehemalige US-Präsident Trump hat Spekulationen über seine politische Zukunft angeheizt. Er werde am kommenden Dienstag eine "sehr große Ankündigung" machen, sagte Trump am Abend bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Ohio. Es wird erwartet, dass der Republikaner seine erneute Kandidatur für das Präsidentenamt ankündigt. In den USA finden heute Zwischenwahlen, die sogenannten "Midterms", statt. Laut Umfragen dürfte Trumps Partei dabei die Kontrolle über das Repräsentantenhaus gewinnen. Hier werden alle 435 Mandate neu besetzt. Im Senat wird ein Drittel der 100 Sitze neu vergeben. Sollten die Republikaner auch die Mehrheit im Senat holen, könnten sie die Reformpolitik von US-Präsident Biden weitestgehend blockieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.11.2022 12:15 Uhr