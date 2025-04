Trump deutet mögliche Einigung im Ukraine-Krieg an

US-Präsident Trump sieht bei Russland eine Bereitschaft, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Er glaube, es gebe einen Deal mit Russland, sagte Trump, nun müsse noch eine Vereinbarung mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj getroffen werden. Ihm hatte Trump vorgeworfen, eine Waffenruhe zu blockieren. Denn Selenskyj hatte erklärt, für die Ukraine sei es unanehmbar, auf die Krim zu verzichten. Ukrainischen Angaben zufolge hat Russland in der Nacht die ukrainische Hauptstadt Kiew wieder mit Drohnen angegriffen. Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb auf Telegram, in mehreren Bezirken seien Wohnhäuser und Autos getroffen worden und in Brand geraten. Ein Wohnhaus sei zerstört worden, unter den Trümmern befänden sich Menschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2025 02:00 Uhr