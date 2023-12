Trump darf nicht bei Vorwahlen in Colorado antreten

Denver: Der frühere US-Präsident Trump soll von den Präsidentschafts-Vorwahlen im nächsten Jahr in Colorado ausgeschlossen werden. Das hat der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates entschieden - wegen Trumps Rolle bei der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021. Trump sei nicht wählbar für das Weiße Haus, heißt es in der Begründung der Richter. Endgültig ist die Entscheidung allerdings noch nicht: Die Frage dürfte letztlich vor dem Obersten Gerichtshof der USA landen. Bis 4. Januar hat Trump jetzt erstmal Zeit, Rechtsmittel einzulegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.12.2023 01:00 Uhr