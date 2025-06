Trump darf Nachrichtenagentur AP ausschließen

Washington: Die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) kassiert juristische Niederlage im Streit mit US-Präsident Trump. Dieser darf die Agentur von bestimmten Terminen im Weißen Haus ausschließen. Das entschied das zuständige Berufungsgericht und setzte damit die Entscheidung einer niedrigeren Instanz vorläufig aus, die der AP Zugang garantiert hatte. Die Nachrichtenagentur wurde von Trump-Terminen im Oval Office und der Mitreise im Präsidentenflugzeug Air Force One ausgeschlossen, weil sie sich weigert den Golf von Mexiko in "Golf von Amerika" umzubenennen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2025 01:00 Uhr