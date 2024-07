Trump bricht zu Nominierungsparteitag der Republikaner auf

Milwaukee: Vor dem Hintergrund des Mordanschlags auf Donald Trump beginnt heute der Nominierungsparteitag der US-Republikaner für die Präsidentenwahl im November. Dazu ist der 78-Jährige in der Nacht in den Bundesstaat Wisconsin geflogen. Er war bei einer Wahlkampfveranstaltung von einem Schützen mit einem Sturmgewehr am Ohr verletzt worden. In einem Zeitungsinterview sagte er jetzt, er begreife erst allmählich, was passiert sei, das Attentat habe ihn zutiefst erschüttert. Der Secret Service, der für die Sicherheit Trumps zuständig ist, teilte mit, man sei auf die Veranstaltung in Milwaukee voll und ganz vorbereitet. Nach dem Attentat steht die Behörde unter Druck. Den Sicherheitskräften wird unter anderem vorgeworfen, auf Warnhinweise nicht sofort reagiert zu haben.

