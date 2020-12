Trump blockiert milliardenschweres Corona-Hilfspaket

Das Wetter in Bayern: Vielerorts bewölkt mit Regen, Höchstwerte 9 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe freundliche Abschnitte, sonst trüb, windig und zeitweise Regen. Höchstwerte 9 bis 15 Grad. In der Nacht vielerorts Regenfälle bei Tiefstwerten um 7 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen sehr windig und zeitweise Regen, der im Laufe der Nacht zunehmend in Schnee übergeht und am ersten Weihnachtsfeiertag langsam abklingt. Am zweiten Feiertag meist trocken. Höchstwerte morgen bis 6 bis 10 Grad, an den Feiertagen etwas kälter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2020 06:00 Uhr