Trump bietet Deutschland Beatmungsgeräte an

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump bietet Deutschland in der Corona-Krise Beatmungsgeräte an. Er sagte im Weißen Haus, die USA hätten inzwischen einen Überschuss an diesen Geräten. Neben Deutschland bot Trump sie unter anderem auch Italien, Spanien, und Frankreich sowie Mexiko und Indonesien an. Der US-Präsident hatte in der Krise ein Gesetz aus Kriegszeiten aktiviert, um amerikanische Unternehmen zur Produktion von Hilfsmitteln zwingen zu können. Die Beatmungsgeräte werden in den USA derzeit aber nicht im befürchteten Umfang benötigt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.04.2020 11:15 Uhr