Trump besucht von Unruhen erschüttertes Kenosha

Nachrichtenarchiv - 01.09.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kenosha: US-Präsident Trump ist zu einem Besuch in der von Unruhen erschütterten Stadt eingetroffen. Der Bürgermeister von Kenosha und der Gouverneur von Wisconsin hatten ihn zuvor gebeten, nicht zu kommen. Trump machte sich ein Bild von den Schäden, die im Zuge der Ausschreitungen entstanden sind, und kündigte Millionenhilfen an. In Kenosha hatten zahlreiche Menschen demonstriert, nachdem ein Polizist einem Schwarzen vor den Augen seiner Kinder in den Rücken geschossen hatte. Am Rande der Proteste soll ein Weißer zudem zwei Menschen erschossen haben. Vor seinem Besuch in der Stadt nahm Trump den 17-Jährigen Tatverdächtigen in Schutz und sprach trotz laufender Ermittlungen von Notwehr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2020 23:00 Uhr