Trump bestätigt Einigung mit China bei Seltenen Erden

Ein großer Handelskrieg zwischen den USA und China droht offenbar nicht mehr: Die beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt haben sich zumindest in einigen besonders strittigen Punkten geeinigt. US-Präsident Trump erklärte bereits: "Der Deal mit China ist perfekt". Es handelt sich dabei jedoch nicht um ein umfassendes Handelsabkommen. Nach Trumps Angaben wird China wieder Magnete und seltene Erden in die USA liefern. Dafür bekomme China, „was vereinbart wurde“, wie Trump schreibt. So könnten chinesische Studenten in die USA einreisen, was für ihn ohnehin immer ok gewesen sei.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 11.06.2025 19:00 Uhr