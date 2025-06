Trump bestätigt Einigung mit China bei Seltenen Erden

Washington und Peking nähern sich an: US-Präsident Trump hat sich nach eigenen Angaben mit Chinas Staatschef Xi auf den Abbau von Handelshemmnissen verständigt. Demnach wird China Seltene Erden liefern, chinesische Studenten sollen an Hochschulen in den USA studieren dürfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2025 15:15 Uhr