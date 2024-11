Trump bereitet offenbar Ausstieg aus Pariser Klimaabkommen vor

Washington: Der designierte US-Präsident Trump will wohl die Umwelt- und Klimapolitik der USA komplett verändern. Laut einem Bericht der "New York Times" bereitet er den erneuten Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen vor. Außerdem sollen Naturschutzgebiete verkleinert werden, um dort mehr Bergbau und Bohrungen nach Öl und Gas zu ermöglichen. Strengere Normen, wie sie in Kalifornien gelten, will Trump dem Bericht zufolge aufheben, wenn er im Januar wieder ins Weiße Haus einzieht. Trump werde erfüllen, was er im Wahlkampf versprochen hat, erklärte seine Sprecherin dazu. - Die USA sind schon jetzt einer der größten Treibhausgas-Emittenten der Welt. Übermorgen beginnt in Baku in Aserbaidschan die jährliche Weltklimakonferenz.

