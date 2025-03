Trump-Berater Waltz übernimmt Verantwortung für Sicherheitspanne

Nach der Sicherheitspanne in den USA übernimmt der Nationale Sicherheitsberater Waltz nach eigenen Angaben die "volle Verantwortung". Waltz bestätigte in einem Interview mit dem Sender Fox News, dass er die Chatgruppe gegründet habe, über die ein Journalist versehentlich von US-Angriffsplänen im Jemen erfahren hat. Waltz hatte in die Chatgruppe offenbar irrtümlich den Chefredakteur des Magazins "The Atlantic", Goldberg, eingeladen. - In der Gruppe im Messengerdienst Signal hatten sich unter anderem US-Vize Vance, Außenminister Rubio und Verteidigungsminister Hegseth über konkrete Angriffspläne gegen die jemenitische Huthi-Miliz ausgetauscht. Präsident Trump nannte den Vorfall einen "Ausrutscher", der "nicht schwerwiegend" gewesen sei. Die Demokraten fordern personelle Konsequenzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.03.2025 01:00 Uhr