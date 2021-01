Trump begnadigt unter anderem seinen früheren Berater Steve Bannon

Nachrichtenarchiv - 20.01.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der scheidende US-Präsident Trump hat zum Ende seiner Amtszeit rund 70 Menschen begnadigt - unter ihnen ist auch Steve Bannon. Der ehemalige Chefstratege Trumps ist wegen Betrugs angeklagt. Er soll Spendengelder abgezweigt haben. Durch die Begnadigung wird ein künftiges Gerichtsurteil de facto unwirksam. Trump wird an der heutigen Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden nicht teilnehmen. Er begnügte sich mit einer Videobotschaft, in der er der neuen Regierung viel Erfolg wünschte. Gegen 16 Uhr unserer Zeit beginnen in Washington die offiziellen Feierlichkeiten zur Amtsübergabe. Rund zwei Stunden später soll Biden vereidigt werden. Nach seiner Antrittsrede will der 78-Jährige einen Kranz am Grab des Unbekannten Soldaten auf dem Nationalfriedhof Arlington niederlegen. Dabei sollen auch die früheren Präsidenten Obama, Bush und Clinton anwesend sein. Wegen der Pandemie findet die Vereidigung in vergleichsweise kleinem Rahmen statt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2021 09:00 Uhr