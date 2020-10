Trump befindet sich wegen Corona-Infektion in Militärkrankenhaus

Nachrichtenarchiv - 03.10.2020 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Wegen seiner Infektion mit dem Coronavirus ist US-Präsident Trump in ein Militärkrankenhaus gebracht worden. Trump ging aus eigener Kraft zum Helikopter und zeigte anwesenden Journalisten den erhobenen Daumen. Er trug dabei eine Atemschutzmaske. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichte Trump zudem eine kurze Videobotschaft. Darin sagte er wörtlich: "Ich denke, es geht mir sehr gut." Bei dem Krankenhausaufenthalt handelt es sich nach Darstellung des Weißen Hauses um eine reine Vorsichtsmaßnahme auf Empfehlung der Ärzte. Trump werde in den nächsten Tagen von Büroräumen des Präsidenten in der Klinik aus arbeiten, hieß es weiter. Der Präsident weise nach der Infektion leichte Symptome auf. Er sei aber nach wie vor guter Dinge und habe den ganzen Tag über gearbeitet. Alle Wahlkampftermine Trumps werden nun verschoben oder online abgehalten, wie Wahlkampfchef Stepien mitteilte.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.10.2020 06:15 Uhr