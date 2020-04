Trump beansprucht in Corona-Krise absolute Entscheidungsmacht für sich

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat im Streit über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise die absolute Entscheidungsmacht für sich reklamiert. Trump sagte, er habe bei der Frage der Wiederöffnung Amerikas infolge der Pandemie die - so wörtlich - "allumfassende Macht". Damit reagiert er auf Äußerungen von Gouverneuren einiger Bundesstaaten, die zuvor erklärt hatten, sich bei der Aufhebung von Beschränkungen untereinander abzustimmen. In den USA haben wegen des Coronavirus' inzwischen fast alle Bundesstaaten eigene Ausgangsbeschränkungen erlassen. Trumps Regierung hat für das ganze Land Vorsichtsmaßnahmen empfohlen. Sie sollen noch bis Ende des Monats gelten. Die USA sind derzeit extrem von der Pandemie betroffen: Allein in New York wurden 10.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2020 07:00 Uhr