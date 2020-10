Trump-Ausflug sorgt für Kritik

Nachrichtenarchiv - 05.10.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der kurze Ausflug des an Covid 19 erkrankten US-Präsidenten aus dem Krankenhaus sorgt für heftige Kritik. Ein Arzt des Militärkrankenhauses, in dem Trump behandelt wird, sprach von einem politischen Theater, das die anderen Personen im Wagen in Lebensgefahr bringe. Das Weiße Haus verteidigte die Aktion dagegen, das medizinische Team habe den Ausflug als sicher eingestuft. Trump hatte das Krankenhaus verlassen, um seine Anhänger außerhalb der Klinik zu grüßen. Er saß offenbar mit zwei Personen in einem SUV; beim Beifahrer sind ein Schutzanzug und eine Atemmaske zu erkennen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2020 11:00 Uhr