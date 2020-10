Trump auf der Wahlkampfbühne zurück

Mann aus geschlossener Klinik in Unterfranken auf der Flucht

Lohr am Main: In Unterfranken ist ein Mann aus der geschlossenen Abteilung eines Bezirkskrankenhauses entkommen. Wie die Polizei mitteilte, war er wegen eines Gewaltdelikts in der Klinik in Lohr am Main untergebracht. Eine akute Gefahr gehe aber nicht von ihm aus. Der 38-Jährige ist demnach bei einem begleiteten Spaziergang auf dem Krankenhausgelände davongerannt und in Richtung Innenstadt geflüchtet. Die Fahndung nach dem 1 Meter 68 großen Mann verlief bislang erfolglos.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.10.2020 01:00 Uhr