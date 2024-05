Trump-Anwalt nennt Details zu geplanter Berufung

New York: Der Anwalt des früheren US-Präsidenten Trump hat in einem Interview seine Strategie für die geplante Berufung im Schweigegeldprozess offengelegt. Demnach will er die Verurteilung Trumps anfechten, weil sich der Richter trotz eines Antrags auf Befangenheit nicht aus dem Fall zurückgezogen hat. Im Prozess hatte die Verteidigung immer wieder angeprangert, dass die Tochter des Richters eine Firma hat, zu deren Kunden unter anderem der amtierende Präsident Biden gehört. Die Geschworenen eines New Yorkers Strafgerichts hatten Trump in der Nacht in allen 34 Anklagepunkten für schuldig erklärt. Sie sahen es als erwiesen an, dass der 77-Jährige Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen früheren Pornostar gefälscht hat. Damit habe er die Wahl 2016 gesetzeswidrig beeinflusst, so die Jury.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2024 12:00 Uhr