Trump-Anwalt Giuliani wird zu Millionenstrafe verurteilt

Washington: Der frühere Trump-Anwalt, Giuliani, ist wegen Verleumdung zu einer Strafe von umgerechnet 136 Millionen Euro verurteilt worden. Giuliani hatte nach der von Trump verlorenen Präsidentschaftswahl in den USA zwei Wahlhelferinnen Manipulationen vorgeworfen. Er veröffentlichte ein Video, bei dem die Frauen bei der Stimmauszählung im Bundesstaat Georgia zu sehen sind, und unterstellte ihnen Betrug. Einen Teil der nun verhängten Summe erhalten die 64-jährige Wahlhelferin und ihre 39-jährige Tochter als Entschädigung. Die beiden afroamerikanischen Wahlhelferinnen hatten im Prozess berichtet, sie seien nach den Anschuldigungen Opfer rassistischer Attacken geworden. Giuliani will das Urteil nicht akzeptieren und in Berufung gehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.12.2023 06:45 Uhr