Trump-Anhänger planen laut Polizei Anschlag auf US-Kapitol

Washington: Anhänger des früheren US-Präsidenten Trump drohen der Polizei in Washington zufolge damit, einen Bombenanschlag auf das Kapitol zu verüben. Das hat die kommissarische Polizeichefin Pittman bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus erklärt. Mitglieder jener Milizen, die am Sturm auf das Kapitol am 6. Januar beteiligt waren, hätten sich entsprechend geäußert. Als Zeitpunkt für ein mögliches Attentat nannten sie laut der Polizeichefin die anstehende Rede zur Lage der Nation von Präsident Biden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.02.2021 04:00 Uhr