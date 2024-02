Trump-Äußerungen lösen Sorge bei Europäern aus

Berlin: Angesichts jüngster Wahlkampf-Aussagen von Ex-US-Präsident Trump wird der Ruf nach mehr europäischen Verteidigungs-Anstrengungen lauter. Bundeswirtschaftsminister Habeck mahnte zu mehr Zusammenarbeit bei Rüstungsprojekten. Bundespräsident Steinmeier sagte am Rande seines Besuchs auf Zypern, Trumps Äußerungen gehörten zu seinem provokativen Wahlkampf. Trotzdem seien sie ernst zu nehmen. Sie trügen sicher nicht zur Stärke der NATO bei. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Heusgen, zeigte sich weniger besorgt. Trumps Worte stünden in der Logik seiner Kritik an der NATO von 2017. Natürlich würden sie aber Thema bei der Konferenz in dieser Woche sein. Trump hatte angekündigt, die USA würden sich im Falle seiner Präsidentschaft nicht für Länder einsetzen, die ihren Beitrag zur NATO vernachlässigten. Im Gegenteil, so Trump weiter, er werde Russland ermuntern, zu tun, was es will.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2024 12:00 Uhr