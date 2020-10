Trump äußert sich zu seinem Gesundheitszustand

Nachrichtenarchiv - 04.10.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der mit dem Corona-Virus infizierte US-Präsident Trump hat sich aus dem Krankenhaus mit einer neuen Videobotschaft zu Wort gemeldet. Die kommenden Tage dürften entscheidend für den Verlauf seiner Infektion sein, sagte er. Er fange an, sich besser zu fühlen, so der US-Präsident, in den nächsten Tagen komme aber die wahre Prüfung. Zuvor hatte es unterschiedliche Angaben über Trumps Gesundheitszustand gegeben. Quellen aus dem Weißen Haus hatten berichtet, dass der Krankheitsverlauf wesentlich schwerer gewesen sei, als von Trumps Ärzten dargestellt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.10.2020 03:00 Uhr