Trump äußert sich besorgt über Lage im Gazastreifen

Viele Menschen seien am Verhungern, sagte der US-Präsident zum Abschluss seiner Golfreise in Abu Dhabi. Seine Regierung verfolge die Entwicklungen in dem Palästinensergebiet und man werde sich darum kümmern. Israels Armee hat ihre Angriffe im Gazastreifen zuletzt wieder massiv ausgeweitet. Außerdem blockiert das Land blockiert seit Anfang März humanitäre Hilfslieferungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.05.2025 21:00 Uhr