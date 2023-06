Trümmer russischer Raketen töten mehrere Menschen in Kiew

Meldungsarchiv - 01.06.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: Russland hat die ukrainische Hauptstadt in der Nacht erneut bombardiert. Wie die Verwaltung in Kiew mitteilte, wurden bei den Angriffen mindestens drei Menschen getötet, darunter zwei Kinder. Es gebe außerdem rund ein Dutzend Verletzte. Demnach schoss die Flugabwehr die Raketen zwar ab, aber die herabstürzenden Trümmer trafen Häuser und Menschen. Fotos zeigen, dass dabei Teile auch in eine Klinik eingeschlagen sind. Bereits in den vergangenen Tagen hatte Russland Kiew wiederholt mit Raketen angegriffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2023 09:00 Uhr