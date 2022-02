Trucker-Protest blockiert Zugang zum Parlament in Den Haag

KMK-Präsidentin fordert Corona-Lockerungen an Schulen

Berlin: Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Karin Prien, fordert Lockerungen der Corona-Maßnahmen an Schulen. Mit Verweis darauf, dass die Omikron-Welle in den ersten Bundesländern bereits breche, sagte die schleswig-holsteinische Ressortchefin, wenn ab Mitte Februar/Anfang März wieder geöffnet werde, müssten Sport- und Musikunterricht wieder in vollem Umfang stattfinden. Das Testen müsse schrittweise beendet werden, ebenso die Maskenpflicht, so die CDU-Politikerin. Diese sollte zunächst im Klassenzimmer am Tisch aufgehoben werden und dann im ganzen Schulgebäude, erklärte Prien. Bayerns Ministerpräsident Söder dagegen hält an Tests und Masken im Unterricht fest. Generell sollte die Maskenpflicht als Letztes aufgehoben werden, sie sei der beste Schutz gegen Corona, sagte er.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2022 12:00 Uhr