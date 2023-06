Trotz Wagner-Rückzugs bleiben Sicherheitsvorkehrungen in Moskau in Kraft

Meldungsarchiv - 25.06.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Moskau: Trotz des Rückzugs der Wagner-Truppe bleiben die Sicherheitsvorkehrungen in der russischen Hauptstadt in Kraft. Reporter vor Ort berichten von Polizeipatrouillen an einer Hauptstraße, die Richtung Süden führt. Auch die Beschränkungen auf der Autobahn zwischen Moskau und Rostow im Südwesten gelten weiter, wie die zuständige Behörde erklärte. In Rostow normalisierte sich der Verkehr dagegen wieder. Dort hatten die Wagner-Kämpfer das regionale Hauptquartier der Armee besetzt. Anschließend marschierten sie weiter Richtung Moskau. Nachdem Belarus vermittelt hatte, brachen die Söldner ihren Marsch ab und zogen sich aus den militärischen Einrichtungen in Rostow zurück. Ihnen wurde Straffreiheit zugesichert. Wagner-Chef Prigoschin soll nach Belarus ausreisen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2023 12:00 Uhr