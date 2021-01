Trotz ruhiger Silvesternacht gab es Unfälle mit Feuerwerk

Nachrichtenarchiv - 01.01.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der geltenden Corona-Beschränkungen ist der Jahreswechsel in Deutschland ruhiger verlaufen als sonst. Dennoch kam es zu einigen Zwischenfällen im Zusammenhang mit Silvesterfeuerwerk. In Brandenburg ist ein 24-Jähriger beim Zünden von selbst gebauter Pyrotechnik ums Leben gekommen. Weitere Verletzte habe es dabei nicht gegeben, hieß es von der Polizei. In Thüringen ist ein ebenfalls 24-Jähriger durch einen zu früh explodierenden Böller schwer im Gesicht verletzt worden. Handchirurgen des Unfallkrankenhauses Berlin mussten zehn von Sprengkörpern verletzte Menschen notoperieren. Im oberbayerischen Bad Reichenhall verlor ein 56-Jähriger bei der Explosion eines Böllers vier Finger.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.01.2021 10:45 Uhr