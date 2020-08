Trotz hoher Infiziertenzahl in Mamming kein Lockdown

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mamming: Trotz der vielen Corona-Infizierten in der niederbayerischen Gemeinde plant das Landratsamt Dingolfing-Landau auch weiterhin keine weitreichenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Zwar hat es in den vergangenen sieben Tagen - auf 100.000 Einwohner gerechnet - knapp 232 Infektionsfälle gegeben. Das sind etwa viermal mehr als der bundesweite Grenzwert. Die Behörden gehen aber nach wie vor davon aus, dass der Corona-Ausbruch auf die betroffenen Betriebe beschränkt bleibt. In der restlichen Landkreis-Bevölkerung liegt auch nach 6.000 Tests kein einziges positives Ergebnis vor.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.08.2020 12:45 Uhr