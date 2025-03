Trotz Absturzes werten Politik und Industrie Start der deutschen Orbital-Rakete als Erfolg

Andøya: Obwohl der Flug der deutschen Orbital-Rakete "Spectrum" nur einige Sekunden gedauert hat, ist das bayerischen Start-Up "Isar Aerospace" zufrieden. Mitgründer Daniel Metzler bezeichnete die Mission als "großartigen Erfolg". Der Testlauf habe sämtliche Erwartungen erfüllt, man habe viele Erfahrungen und Daten gesammelt. Der geschäftsführende Wirtschaftsminister Habeck sprach von einem Meilenstein für die Wettbewerbsfähigkeit in der Raumfahrt. Deutschland habe mit dem Start bewiesen, dass es ein wichtiger Standort dafür sei. Ähnlich äußerte sich die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie, von Hahn. Die Rakete war am Mittag in Norwegen planmäßig gestartet, nach rund 30 Sekunden aber ins Meer gestürzt. Dass sie den Orbit erreichen würde, galt schon vorher als unwahrscheinlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2025 19:00 Uhr