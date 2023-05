Tropensturm Mocha hat Küsten von Myanmar und Bangladesch erreicht

Kurzmeldung ein/ausklappen Wahlen in der Türkei laufen

Istanbul: In der Türkei laufen die Wahlen für ein neues Parlament und den Präsidenten. Rund 61 Millionen Menschen sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Das Interesse an der Wahl ist groß. So wird zum Beispiel aus Istanbul gemeldet, dass sich lange Schlangen vor den Wahllokalen gebildet haben. Für Präsident Erdogan könnte die Wahl eine Niederlage bringen. Umfragen deuten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und Oppositionsführer Kilicdaroglu an. Auch in Deutschland werden die Wahlen mit Aufmerksamkeit verfolgt. Rund 1,5 Millionen Türkinnen und Türken konnten seit Ende April ihre Stimme abgeben. Laut Bundesinnenministerium ist mit spontanen Versammlungen zu rechnen. Befürchtet werden auch Auseinandersetzungen zwischen Anhängern von Erdogan und der verbotenen Arbeiterpartei PKK.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.05.2023 12:30 Uhr