Tropensturm Freddy fordert mindestens 400 Tote in Südostafrika

Bundestag debattiert hitzig über Wahlrechtsreform

Berlin: Der Bundestag stimmt in Kürze über die von der Ampelkoalition vorgeschlagene Wahlrechtsreform ab. In der Debatte bezeichnete der SPD-Obmann in der Wahlrechtskommission, Hartmann, die Verkleinerung des Parlaments auf 630 Abgeordnete als nachvollziehbar. Die Abschaffung der Grundmandatsklausel stärke das Verhältniswahlrecht. Der stellvertretende FDP-Fraktionschef Kuhle lobte die Fähigkeit des Bundestags, sich zu reformieren. Scharfe Kritik kommt von der Opposition. CSU-Landesgruppen-Chef Dobrindt sprach von einem Akt der Respektlosigkeit gegenüber den Wählern. Die Ampel stelle das Existenzrecht der CSU in Frage. Der Geschäftsführer der Linken, Korte, nannte das Gesetz einen Anschlag auf die Demokratie. Gerade für den Osten Deutschlands sei die Grundmandatsklausel relevant. Mit deren Abschaffung, so Korte, überlasse man den Osten der AfD. Der AfD-Abgeordnete Glaser warf der SPD vor, Partei-Interessen über das öffentliche Wohl zu stellen. Sowohl Union und Linke kündigten in der Debatte an, gegen die Reform vor dem Verfassungsgericht zu klagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2023 11:00 Uhr