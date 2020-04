Trockenheit und Wind fachen Wald- und Moorbrände an

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bei Trockenheit und Wind machen Wald- und Moorbrände derzeit in vielen Regionen Deutschlands den Einsatzkräften zu schaffen. In Nordrhein-Westfalen kämpfen Feuerwehrleute gegen mehrere größere Brände, unter anderem in Grenzgebiet zu den Niederlanden. In Bayern sind vor allem Franken und die Oberpfalz betroffen. Das Forstministerium warnte, schon ein Funke oder eine achtlos weggeworfene Zigarette könnten folgenschwere Brände auslösen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.04.2020 01:00 Uhr