Trockenheit ist laut neuem Umweltminister "Naturkatastrophe"

Bundesumweltminister Schneider spricht mit Blick auf die aktuelle Trockenheit in Deutschland von einer Umweltkatastrophe: Zum ersten Mal gibt es laut dem SPD-Politiker deswegen schon im Mai Niedrigwasser bei Flüssen und Seen. Das führe zu Einschränkungen der Schifffahrt auf der Oder, Donau oder Elbe, sagte er dem Fernsehsender Phoenix. Außerdem hätte die Trockenheit erhebliche Umweltauswirkungen. Er sei alarmiert und wolle als neuer Umweltminister dafür sorgen, dass Flüsse trotz des Klimawadnels Lebensadern bleiben, so der SPD-Politiker.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2025 19:00 Uhr