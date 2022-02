Trittin stärkt Scholz vor USA-Reise den Rücken

Nachrichtenarchiv - 07.02.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Ukraine-Krise erhält Bundeskanzler Scholz kurz vor seinem Treffen mit US-Präsident Biden Rückendeckung vom Grünen Koalitionspartner. Der Außenpolitikexperte Trittin bekräftigte das Nein der Bundesregierung zu Waffenlieferungen an Kiew. Stattdessen müsse Russlands Präsident Putin klargemacht werden, dass er im Falle eines Angriffs auf die Ukraine sämtliche politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Europa riskiere, sagte Trittin im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Die Frage der Waffenlieferungen lenke von der großen Einigkeit zwischen EU, NATO und USA ab. In Washington waren zuletzt Zweifel an der Zuverlässigkeit Deutschlands als Bündnispartner laut geworden. Scholz will diese bei seinem Besuch heute zerstreuen. Parallel reist Außenministerin Baerbock nach Kiew. Sie wolle sich darum bemühen, diesen brandgefährlichen Konflikt auf friedlichem Weg zu entschärfen, sagte Baerbock vor ihrem Abflug.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2022 08:00 Uhr