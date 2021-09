Trio soll in 180 Ferienwohnungen eingebrochen sein

Evergrande-Sorgen verhageln Debüt des Dax40

Frankfurt am Main: Die Krise beim chinesischen Immobilienkonzern Evergrande hat den deutsche Leitindex Dax zum Wochenstart schwer belastet. Zeitweise rutschte er nahe an die 15.000 Zähler ab. Am Ende schloss er mit einem Minus von 2,3 Prozent. Es war der erste Tag, an dem der Dax aus 40 statt 30 Unternehmen besteht. Mehrere Ratingagenturen hatten zuletzt die Kreditwürdigkeit von Evergrande weiter heruntergestuft und vor Zahlungsausfällen in Milliardenhöhe gewarnt. Das Unternehmen ist einer der größten Immobilienentwickler Chinas. Der Immobiliensektor ist in entscheidender Wirtschaftszweig des Landes. Eine Krise in dem Sektor könnte somit für die gesamte chinesische Wirtschaft schwerwiegende Folgen haben - und mittelbar auch Handelspartner Pekings wie etwa Deutschland treffen.

