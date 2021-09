Triell: Scholz schließt Bündnis mit Linken nicht aus

Nachrichtenarchiv - 12.09.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Beim zweiten TV-Triell liefern sich die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen zur Stunde einen verbalen Schlagabtausch. Unions-Kandidat Laschet griff den SPD-Kandidaten Scholz wegen des Behördenversagens im Wirecard-Skandal an. Als Bundesfinanzminister habe Scholz seine Aufsichtspflicht verletzt und die Justiz dann auch noch wegen ihrer Ermittlungen kritisiert. Auch bei den Vorfällen in der Geldwäsche-Zentralstelle des Zolls seien Fehler gemacht worden. Scholz wies die Vorwürfe als unwahr zurück, gegen das Bundesfinanzministerium werde nicht ermittelt. Grünen-Kandidatin Baerbock kritisierte, dass in Deutschland zu wenig gegen Steuerbetrug und Geldwäscherei getan werde. Nach möglichen Koalitionen im Falle eines Wahlsieges gefragt, schloss Scholz ein Bündnis mit der Linken nicht aus. Laschet erklärte, er werde keinesfalls mit Linken oder AFD zusammengehen. Grünen-Kandidatin Baerbock schloss nur ein Bündnis mit der AfD aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2021 21:00 Uhr