Trickbetrüger bringen Nürnberger um 280.000 Euro

Nürnberg: Trickbetrüger haben einen 65 Jahre alten Mann aus Nürnberg um ein Vermögen in Höhe von 280.000 Euro geprellt. Die Betrüger gaben sich laut Polizei als Mitarbeiter des Software-Unternehmens Microsoft aus. Der Geschädigte überwies vier Wochen lang immer wieder größere Geldbeträge an die Betrüger, auf Konten, die in Hongkong und Bangkok angesiedelt sind. Die angeblichen Microsoft-Mitarbeiter hatten dem Mann telefonisch vorgegaukelt, sein Computer verursache einen Systemschaden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2020 19:00 Uhr