Triathletin Anne Haug erhält Bayerischen Verdienstorden

Nachrichtenarchiv - 13.10.2022 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Bayreuther Triathletin Anne Haug hat den Bayerischen Verdienstorden erhalten. Ministerpräsident Söder verlieh die Auszeichnung am Vormittag in der Münchner Residenz an insgesamt 75 Männer und Frauen. Haug gewann 2019 die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. In diesem Jahr wurde die 39-Jährige dort Dritte. Erst im September hatte Söder Haug zu einer von fünf Sportbotschaftern Bayerns ernannt. Der Bayerische Verdienstorden existiert seit 1957. Laut Gesetz wird er "als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das Bayerische Volk" verliehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.10.2022 12:15 Uhr