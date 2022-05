Nachrichtenarchiv - 28.05.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Cannes: Die Goldene Palme des Filmfestivals in Südfrankreich geht an den Film "Triangle of Sadness" des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund. Die Satire spielt auf einer Luxusjacht und karikiert die Welt der Superreichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2022 22:00 Uhr