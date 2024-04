Trend zur Teilzeit-Arbeit hält auch in Bayern an

Fürth: Wenn es um die jährliche Arbeitszeit geht, landen die Erwerbstätigen in Bayern im bundesweiten Vergleich auf Platz elf. Dem Landesamt für Statistik zufolge haben die Beschäftigten im Freistaat im vergangenen Jahr im Schnitt 1.340 Stunden gearbeitet. Bayern liegt damit hinter Hamburg, den ostdeutschen Bundesländern sowie Hessen, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Im Vergleich zum Vorjahr arbeiteten die Bayern im Durchschnitt 0,4 Prozent weniger. Grund dafür sei vor allem der Anstieg bei den Teilzeit-Beschäftigungen, so das Landesamt. Insgesamt gab es aber auch ein Plus bei allen Erwerbstätigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2024 12:00 Uhr