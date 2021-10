Treibhausgase in der Atmosphäre sind so konzentriert wie nie

Tödliche Filmwaffe für Baldwin-Western enthielt Patrone

Santa Fe: Drei Tage nach dem Tod einer Kamerafrau an einem Western-Set in New Mexiko hat die Polizei Details aus Untersuchungsberichten veröffentlicht. Demnach hatte ein Regieassistent dem Schauspieler Alec Baldwin bei der Übergabe der Pistole versichert, dass diese keine scharfe Munition enthalte. Laut Polizei wusste der Assistent nicht, dass eine Patrone in der Waffe steckte. Derweil berichten mehrere Medien, dass sich Mitarbeiter am Set über mangelnde Sicherheitsvorkehrungen beschwert hatten und aus Protest die Produktion verließen. Die Polizei will heute weitere Details bekanntgeben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.10.2021 09:45 Uhr