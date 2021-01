Treffen zwischen AstraZeneca und der EU ist wohl geplatzt

Nachrichtenarchiv - 27.01.2021 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Das für heute Abend geplante Treffen des Pharmakonzerns AstraZeneca mit der EU ist abgesagt. So verlautete es aus EU-Kreisen in Brüssel. Bei der Sitzung sollte es um die Verzögerungen bei der Lieferung von Corona-Impfstoffen gehen. Die EU-Kommission will den Verdacht überprüfen, dass das Unternehmen Teile der Impfstoffe, die für die EU gedacht waren, in andere Staaten verkauft hat. Das weist AstraZeneca zurück. Firmenchef Soriot sagte in einem Interview, Grund für die Verzögerungen sei, dass die EU den Impfstoff zu spät bestellt habe. Den Liefervertrag mit Großbritannien etwa habe man bereits drei Monate früher geschlossen, dennoch habe die EU gleichzeitig beliefert werden wollen. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA will offenbar den Impfstoff von AstraZeneca übermorgen zulassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.01.2021 12:45 Uhr