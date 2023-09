Treffen von Aiwanger mit Zentralrat der Juden nach Flugblattaffäre geplant

München: Der wegen eines antisemitischen Flugblatts in die Kritik geratene bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger und der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, wollen sich zu einem Gespräch treffen. Das teilte ein Sprecher des Zentralrats mit. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Schuster hatte bereits Verständnis für die Entscheidung des bayerischen Ministerpräsidenten Söder gezeigt, Aiwanger nicht zu entlassen. Heute befasst sich der bayerische Landtag in einer Sondersitzung mit der so genannten Flugblattaffäre.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.09.2023 01:00 Uhr