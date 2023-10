Treffen europäischer Staats- und Regierungschefs beginnt in Granada

Granada: Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern kommen heute in Spanien zusammen. Ziel des Treffens der "Europäischen Politischen Gemeinschaft" ist eine bessere Zusammenarbeit von EU-Staaten mit anderen europäischen Ländern. Die EU erhofft sich außerdem ein klares Signal, dass Russland mittlerweile in Europa fast komplett isoliert ist. Ob auch der ukrainische Präsident Selenskyj nach Granada kommen wird, ist noch unklar. Am Rande des Treffens war ursprünglich auch eine Vermittlungsinitiative im Konflikt um Bergkarabach geplant. Aserbaidschans Präsident Alijew hatte aber ein entsprechendes Treffen mit Armeniens Regierungschefin Paschinjan abgelehnt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.10.2023 09:15 Uhr