Treffen der Außenminister aus Russland und der Ukraine

Antalya: Erstmals seit Kriegsbeginn vor zwei Wochen gibt es heute auf Regierungsebene direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine. Die Außenminister Lawrow und Kuleba treffen sich in Antalya - die Türkei tritt als Vermittler auf. Gestern hatten beide Seiten Verhandlungsbereitschaft gezeigt. Der Kreml erklärte, man strebe nicht den Sturz der Regierung in Kiew an. Der ukrainische Präsident Selenskyj rückte von der Forderung nach einem Nato-Beitritt seines Landes ab.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.03.2022 05:00 Uhr