Trautner würdigt Vertriebene als "Brückenbauer Europas"

Nachrichtenarchiv - 20.09.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: Sozialministerin Trautner hat die Vertriebenen als "Brückenbauer Europas" gewürdigt. Bei einer Feierstunde im Augsburger Rathaussaal zum Tag der Heimat sagte die CSU-Politikerin, die Vertriebenen hätten nach dem Krieg Mut und Zuversicht gezeigt und mitgeholfen, das Land aufzubauen. Der bayerische Vertriebenen-Vorsitzende Knauer verwies in seiner Rede auf der Leid von 14 Millionen Menschen. Gleichzeitig wandte er sich gegen jede Form von Nationalismus und Radikalismus. Der "Tag der Heimat" in Bayern erinnert heuer an die Unterzeichnung der "Charta der Deutschen Heimatvertriebenen". Darin bekannten sich die Vertriebenen zum Verzicht auf Rache und Vergeltung und formulierten als Ziel ein geeintes Europa.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.09.2020 21:00 Uhr