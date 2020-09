Trautner würdigt ehrenamtliche Mitarbeiter

Nachrichtenarchiv - 11.09.2020 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Zum Auftakt der "Woche des bürgerschaftlichen Engagements" hat Bayerns Sozialministerin Trautner das Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiter gewürdigt. Sie seien zuverlässige Partner an der Seite von Polizei und Feuerwehr, so Trautner im BR-Interview. Sie sei sehr froh darüber, dass die "Woche des Ehrenamtes" die Betroffenen und deren Arbeit würdige. Außerdem könnten Bürger so motiviert werden, sich im Ehrenamt zu engagieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.09.2020 09:15 Uhr