Trautner findet Coronatestpflicht für Kinder und Jugendliche vertretbar

Nachrichtenarchiv - 10.01.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach den Ferien beginnt für die Schüler und Schülerinnen in Bayern gerade wieder der Präsenzunterricht, allerdings wegen der neuen Omikron-Variante mit schärferen Vorsichtsmaßnahmen. Ab heute müssen sie sich auf Corona testen lassen, selbst wenn sie geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen sind. Auch in Kindergärten und Krippen gilt ab heute eine Testpflicht. Eltern müssen glaubhaft machen, dass sie bei ihrem Kind einen negativen Schnelltest gemacht haben. Familienministerin Trautner sagte heute früh dem BR, damit bestehe keine aufwendige Dokumentationspflicht für das Personal. Es sei zwar nicht auszuschließen, dass auch einmal geschummelt werde. Daher warte man auf Rückmeldungen, wie dieses Verfahren funktioniert, so Trautner.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2022 08:00 Uhr