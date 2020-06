"Trauriger Sonntag für Stuttgart": OB Kuhn verurteilt nächtliche Krawalle

Nachrichtenarchiv - 21.06.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Oberbürgermeister Kuhn hat die nächtlichen Krawalle in seiner Stadt scharf verurteilt. Der Grünen-Politiker sagte, er sei schockiert, es dürfe keine rechtsfreien Räume geben. Und wörtlich: "Das ist ein trauriger Sonntag für Stuttgart." Anlass für die Ausschreitungen war offenbar eine Drogenkontrolle. Viele Feiernde haben sich laut Polizei gegen die Beamten solidarisiert. Die zumeist jungen Männer - viele von ihnen vermummt - seien randalierend in Richtung Schlossplatz gezogen. Es flogen Pflastersteine auf vorbeifahrende Polizeiautos, Schaufenster wurden eingeschlagen und Geschäfte geplündert. Mehr als 200 Polizisten aus dem Stuttgarter Umland wurden vorübergehend in die Landeshauptstadt beordert, Polizeihubschrauber flogen über die Stadt. Erst nach gut drei Stunden war die Lage unter Kontrolle. In einer ersten Bilanz sprach die Polizei von 20 vorläufigen Festnahmen und vielen verletzten Polizisten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2020 11:00 Uhr